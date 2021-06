Basilicata, dal Basento al Pantano su due ruote: lungo un grande corridoio verde

POTENZA - Pignola e Potenza unite nel segno della mobilità sostenibile, ma anche del turismo lento. Sono stati affidati e in parte già iniziati i lavori per la pista ciclabile e pedonale tra il parco fluviale del Basento e il lago Pantano. Con la prospettiva di andare anche oltre, collegando il centro abitato di Pignola (da qui al lago c’è una pista già esistente), con quello di Potenza. Un progetto fortemente voluto sia dal sindaco di Pignola (capofila), Gerardo Ferretti, sia dal sindaco di Potenza, Mario Guarente. Comune di Potenza. L’importo complessivo dell’appalto è di 294mila euro. L’opera è stata finanziata nell’ambito del programma europeo Inngreenpaf – Infrastrutture Verdi. La pista utilizza in buona parte il tracciato dismesso della tratta ferroviaria Fal. «Si trattava - spiega il sindaco Ferretti - di restituire alla fruibilità dei cittadini un’area, quella della ferrovia dismessa, per la quale anche amministrativamente il futuro non era ben chiaro. Ma soprattutto di ridare valore a quel tracciato che è stato un filo che ha tenuto sempre unite Potenza e Pignola fin da dopo la visita di Zanardelli in Basilicata nel 1902. Il collegamento ferroviario è stato dismesso dopo il terremoto del del 1980 ma con la realizzazione della pista pedonale e ciclabile le bellezze di questi luoghi torneranno ad essere patrimonio di tutti. Non è stato semplice dar vita a questo progetto perché c’era tanti livelli amministrativi, ed in proposito mi corre l’obbligo di ringraziare tutti gli uffici della Regione Basilicata. Con l’amministrazione comunale di Potenza, poi, si è instaurata una bella collaborazione e dal progetto della pista abbiamo capito che ci si poteva integrare anche meglio, ad esempio con la ciclabilità interna di Potenza». «Stiamo rendendo concreto - interviene Guarente - un sogno di tanti potentini e pignolesi. Muoversi in bicicletta sarà sempre più semplice anche da noi in montagna, grazie all’avvento della pedalata assistita. Abbiamo partecipato ad un bando per il piano della mobilità sostenibile, grazie al quale potremo investire 140.000 euro per le piste ciclabili e 30mila per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Abbiamo anche ottenuto un finanziamento per l’acquisto di biciclette e monopattni elettrici da mettere a disposizione della cittadinanza con un servizio di bike sharing dal terminal Fal del Gallitello che dovrebbe inaugurarsi a breve. A partire da questo punto prevediamo di realizzare quattro percorsi ciclabili, il primo parallelo alla fondovalle, fino a piazza Zara, il secondo da qui alla Regione, il terzo dal terminal alla pista per il Pantano e il quarto dal terminal al parco del Basento. La sinergia con Fal è importante perché è l’unica ferrovia a permettere il trasporto in carrozza delle bici montate. Grazie a questo contiamo di offrire un servizio non soltanto ai cittadini e ai pendolari, ma anche ai vacanzieri, considerato che la Basilicata è una meta molto importante per il cicloturismo».