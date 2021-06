Potenza, Somma (Confindustria) «Pronti a partire con le vaccinazioni nelle nostre aziende»

Potenza - Le aziende lucane «sono pronte a partire con le vaccinazioni dirette in azienda»: lo ha annunciato il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, spiegando di essere in attesa del «concreto avvio della campagna da parte delle Aziende Sanitarie di Matera e Potenza che dovranno definire date e modalità di somministrazione secondo un piano concordato con le singole aziende, mettendo a disposizione le dosi vaccinali, solventi e siringhe. L’impresa dovrà organizzare la logistica, provvedendo ad allestire gli hub vaccinali e a reclutare il personale medico e infermieristico, sostenendone tutti i relativi costi».

Somma ha spiegato che si è cercato di «favorire l'aggregazione delle realtà produttive più piccole presso le aziende più grandi, che saranno veri e propri hub aziendali di riferimento per aree territoriali» (Matera, Val Basento, Val d’Agri, Potenza, Tito, Vulture-Melfese, costa jonica).

Vi sono poi alcune aziende in grado di «vaccinare un numero elevato di dipendenti» mentre sono state stipulate convenzioni con strutture sanitarie private e medici del lavoro «per favorire la vaccinazione dei lavoratori di aziende che non presentano le condizioni per la somministrazione diretta nei luoghi di lavoro».