Fallimento Lucana Edizioni, maxisequestro di beni

Potenza - Su disposizione della Procura della Repubblica di Potenza, la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro di un immobile del valore di 800mila euro - situato nel capoluogo lucano - che era la sede della Lucana Edizioni, società editrice del «Quotidiano della Basilicata» dichiarata fallita nel dicembre 2017. Oltre all’immobile, la GdF ha posto sotto sequestro anche risorse finanziarie, per un totale di 1,4 milioni di euro. L’immobile e le risorse finanziarie erano «nell’attuale disponibilità delle società Finanziaria Editoriale srl e Publifast srl», entrambe con sede in provincia di Cosenza ed erano stati «sottratti illecitamente» alla Lucana Edizioni.

Il sequestro è stato disposto dal gip del Tribunale di Potenza, che ha ritenuto sussistenti gli indizi in ordine al reato di bancarotta patrimoniale, ipotizzato nell’inchiesta avviata dopo il fallimento della Lucana Edizioni. Secondo l'accusa, era stato individuato «un intricato quanto preordinato piano per svuotare definitivamente il patrimonio della casa editrice lucana», già in cattive acque dal punto di vista finanziario. Gli amministratori della società cercarono di «sottrarre il denaro e i beni immobiliari» a favore di imprese - guidate dai fratelli Antonella e Francesco Dodaro - che guidavano sia l'impresa fallita sia quelle «beneficiarie della condotta distrattiva», allo scopo di «scongiurare eventuali pretese dei creditori sui beni nella disponibilità della Lucana Edizioni, creando un chiaro pregiudizio - secondo la Procura - alla "par condicio creditorum"».