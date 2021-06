Petrolio: da domenica scorsa stop al centro oli di Tempa Rossa

POTENZA - Per permettere di «eseguire un intervento sull'unità di trattamento gas da parte del personale tecnico Total e dello specialista del fornitore dell’unità», da domenica scorsa l’attività del centro oli di Tempa Rossa è stata «sospesa».

Lo ha annunciato la stessa compagnia, che non ha precisato «i tempi per il riavvio dell’impianto».

«La fermata generale degli impianti - è scritto in una nota della Total - non determina nessuna ricaduta in termini di inquinanti, in ogni caso la qualità dell’aria è costantemente monitorata dalle stazioni di monitoraggio installate nei dintorni del Centro Olio. I dati rilevati sono comunicati in tempo reale ad Arpab e, dopo loro validazione, pubblicati sull'app Tempa Rossa e sul sito della Regione Basilicata».