Picerno, arrestato 51 enne che colpisce il padre con un bastone in legno

Potenza - Con un bastone di legno, lungo circa un metro, per motivi banali, ha colpito il padre, di 79 anni: a Picerno (Potenza), un 51enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni personali aggravate.



Dopo aver ricevuto una segnalazione, la sera del 24 maggio scorso, i militari dell’Arma sono intervenuti nella Guardia medica della cittadina lucana, dove l’anziano si stava facendo curare le ferite alla testa e al corpo.

In seguito il 79enne - che non è in pericolo di vita - è stato trasportato e ricoverato all’ospedale di San Carlo, mentre il figlio è stato rintracciato poco dopo e arrestato.