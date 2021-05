Potenza, vaccini a over 40 per J&J nel prossimo weekend

POTENZA - A Potenza sarà un altro week end 'Open' per la somministrazione del vaccino anti covid «Johnson & Johnson» agli over 40. Nella palestra «Rocco Mazzola» di via Roma, inaugurato come secondo punto vaccinale nello scorso fine settimana, saranno somministrate 790 dosi al giorno. Da sabato 14 a martedì 18 maggio, nel capoluogo lucano, con le stesse modalità, sono state inoculate circa 2.500 dosi del preparato "J&J"

Le prenotazioni si apriranno alle 18.30 sul sito dell’Asp, l'Azienda sanitaria di Potenza che ha organizzato questo secondo Open day con «J&J», condividendo «l'indicazione - ha specificato l'ufficio stampa - della Regione Basilicata e dell’amministrazione comunale della Città di Potenza».