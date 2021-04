Potenza, vaccini anche ai dipendenti del supermercato

Potenza - L'amministrazione comunale «ha dato la disponibilità della palestra di via Roma per creare un secondo punto vaccinale. E metteremo a disposizione il Centro Sociale di Malvaccaro per consentire ai medici di base, che non vogliano farlo nel proprio studio, di poter eseguire le vaccinazioni». Lo ha reso noto, il sindaco, Mario Guarente. A Potenza le vaccinazioni anti-covid si effettuano nella tenda donata dal Qatar e allestita in uno dei parcheggi dell’ospedale San Carlo.

Il primo cittadino «è anche tornato a sollecitare la vaccinazione di tutte le categorie di persone che hanno contatti continui con il pubblico, a cominciare dal personale dei supermercati e di tutte le attività commerciali, i dipendenti Acta, quelli del trasporto pubblico e degli asili nido, tutti sul campo dal primo giorno di pandemia, garantendo - ha concluso Guarente - servizi essenziali».