E la Basilicata rimane zona arancione

Potenza - Con l’Rt puntuale a 1.24, in evidente crescita rispetto all’1.08 di una settimana fa, e nettamente superiore alla media nazionale dello 0.81, la Basilicata (classificata a rischio moderato) vede sfumare i sogni delle riaperture in «giallo»: così come succede dallo scorso 16 marzo, la regione resterà in zona arancione almeno per un’altra settimana. In verità, l’Istituto superiore di Sanità e il Ministero della Salute non hanno fatto altro che confermare la sensazione delle ultime due settimane, segnate da un aumento dei casi, in buona parte riferibili alle recenti feste di Pasqua. Per quel che riguarda gli ultimi sette giorni, l'incidenza è di 201 ogni centomila abitanti. Del resto, in questo momento sono 12 i Comuni lucani in zona rossa fino a domenica 25: Lavello, Castelluccio Inferiore e Castelluccio Superiore (Potenza) fino al 30 aprile; Castelmezzano, Atella, Filiano, Palazzo San Gervasio, Rapone, Ripacandida, Rotonda, Ruvo del Monte (Potenza) e Pomarico (Matera).

LA SITUAZIONE NELLE ULTIME 24 ORE - Un’ulteriore conferma di una pandemia da covid-19 ancora lontana dall’essere sotto controllo è arrivata dall’ultimo bollettino della task force regionale. In Basilicata nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.627 tamponi molecolari: 192 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 187 appartengono a residenti in regione. Sono stati registrati altri due decessi con il totale delle vittime lucane arrivato quindi a 494. In salita, da 166 a 172, il numero delle persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo undici (una in meno di ieri) in terapia intensiva, sette all’ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 66 nuove guarigioni (in totale 16.055), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.863 (5.691 in isolamento domiciliare).

Capitolo vaccini. Ieri, ha segnalato il presidente della Regione, Vito Bardi, è stato superato «senza problemi lo stress test delle cinquemila vaccinazioni al giorno, che è il contributo della Basilicata per giungere alle 500 mila vaccinazioni a livello nazionale. E possiamo anche fare molto meglio». Secondo quanto riporta il sito del Governo, aggiornato alle ore 17.10, in Basilicata sono state somministrate 151.030 dosi, l’80,7 per cento delle 187.605 finora consegnate.

A margine dell’analisi dei numeri, va messo in evidenza che nei giorni scorsi a Montescaglioso (Matera) i Carabinieri hanno sorpreso e sanzionato 12 persone che stavano consumando alimenti e bevande in un circolo privato. Sanzionato anche il titolare, con la conseguente sospensione dell’attività. Inoltre, per violazione dell’obbligo della quarantena, un uomo, di 62 anni, di Pomarico (Matera), è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura.

BUS PIENI A META' - Il presidente della Regione Vito Bardi poche ore fa ha firmato una nuova ordinanza sull'emergenza. Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, prevede, tra l’altro, che dal 26 aprile e fino al 31 luglio prossimo, per i servizi di trasporto pubblico locale (tpl) dovrà essere rispettato «un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 50 per cento dei posti».