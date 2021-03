Potenza, 45enne in «trasferta» arrestato a Rimini: minaccia passanti con coltello

POTENZA - Con un grosso coltello da cucina in mano non ha esitato a minacciare i passanti che si trovavano sulla piazza della stazione di Rimini. Protagonista della vicenda un 45enne originario di Potenza, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, denunciato per porto d’armi ed oggetti atti ad offendere, minacce gravi e danneggiamento aggravato e sanzionato per violazione delle norme anticontagio.



I fatti risalgono alla serata di ieri quando sono giunte alla Polizia diverse segnalazioni riguardo la presenza di un uomo armato di coltello intento a minacciare di morte i taxisti in servizio davanti allo scalo ferroviario romagnolo.

Al loro arrivo gli agenti, hanno trovato il 45enne, scosso e con una ferita alla mano, che brandiva il coltello verso alcuni passanti pronunciando insulti e frasi apparentemente senza senso.

L’uomo ha cercato di colpire i poliziotti con calci e pugni: bloccato non senza fatica è stato condotto in Questura dove ha cercato di commettere atti di autolesionismo dopo aver strappato delle coperte presenti nella camera di sicurezza, prima di essere fermato nuovamente dai poliziotti. L’uomo è comparso in Tribunale, in giornata, per la direttissima.