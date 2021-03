Covid in Basilicata, 181 nuovi positivi (9,32%) e un altro decesso durante il week end. Da domani zona arancio ma scuole chiuse fino al 24 marzo

POTENZA - 181 nuovi casi positivi al Covid su 1940 tamponi molecolari processati (9,32%): è questo il dato comunicato dalla task force regionale che fa riferimento ai giorni dl 13 e 14 marzo. Negli stessi giorni, purtroppo, è deceduta in Basilicata un'altra persona (a Potenza) e sono state registrate 78 guarigioni di residenti.

Da domani, ricordiamo, la Basilicata passerà dalla zona rossa a quella arancione.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.898, di cui 3.724 in isolamento domiciliare. Sono 12.789 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 374 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 174: a Potenza 33 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 32 in Pneumologia, 18 in Medicina d’urgenza, 17 nel reparto di Medicina Interna Covid e 8 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 37 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 20 in Pneumologia e 9 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 260.746 tamponi molecolari, di cui 240.823 sono risultati negativi, e sono state testate 158.614 persone

Sul fronte faccini, intanto, è cominciata stamani la fase di richiamo per gli ultraottantenni di Potenza a cui tre settimane fa è stata somministrata la prima dose di vaccino anti-covid. La campagna vaccinale, organizzata dall’Azienda sanitaria di Potenza, si concluderà, secondo un calendario prestabilito, domenica prossima, 21 marzo: in totale sono oltre quattromila i potentini con più di 80 anni a cui è stata inoculata la prima dose.

La cabina di regia regionale ha decretato, nonostante il passaggio alla zona arancione da domani, la chiusura delle scuole fino al 24 marzo in tutta la Basilicata, ricorrendo all'utilizzo della Didattica digitale a distanza integrata.

CGIL: «RT BASILICATA, SERVE PIU' CHIAREZZA» - «Serve trasparenza dei dati e una comunicazione chiara in un momento delicato come quello attuale». Lo sostiene, il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa, riferendosi al passaggio, da domani, da zona rossa ad arancione, «a seguito della rettifica dei dati completata da parte della Regione» per il ricalcolo dell’indice Rt (passato tra venerdì e sabato scorso da 1,53 a 1,06).

Secondo il rappresentante sindacale, «non è possibile che a oggi il nuovo Rt della Basilicata non sia scritto nero su bianco da nessuna parte: documenti ufficiali riportano ancora un Rt all’1,53. Che fine ha fatto la piattaforma? Possibile che i dati vengano passati da una istituzione a un’altra ancora su veline scritte a mano? Tutto ciò - ha sottolineato Summa - è inaccettabile».

«Così come è inaccettabile - ha proseguito - non avere ancora un piano vaccinale regionale aggiornato a quello nazionale, che pone l’obiettivo di vaccinare 500 mila italiani al giorno. Per fare ciò la Basilicata dovrà effettuare almeno cinquemila somministrazioni di vaccino al giorno, dotandosi di almeno 50 punti vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale, oltre ad almeno quattro grandi hub per garantire la massima capacità vaccinale. Non è più pensabile affidarsi alle poche squadre Usca a disposizione, bisogna - ha concluso Summa - utilizzare gli accordi nazionali già fatti per reperire il massimo numero di vaccinatori possibile».