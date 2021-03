Potenza, il «giallo» di Tempa Rossa: è scontro fra M5S e Bardi sullo stop dell'impianto

POTENZA - Un atto di forza da parte della Regione Basilicata o una pantomima? È l’interrogativo intorno a cui ruota il «giallo Total» l’ennesimo in tema di petrolio che interessa il territorio lucano.

Questa volta al centro discussione c’è il provvedimento di stop del centro olio di Tempa Rossa «subito» - così almeno fu presentato lo scorso 6 marzo - dalla compagnia Francese per la calda pressione della Regione dopo il verificarsi di una serie di anomalie dalle emissioni in torcia. Un passaggio presentato come una sorta di riscatto rispetto alla «sudditanza psicologica» ai signori del petrolio di cui era stato accusato in passato il massimo ente lucano e di cui l’attuale classe dirigente si era fatta vanto.

Il tutto fino a sabato scorso quando il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Gianni Perrino, tira fuori dal cilindro un documento della compagnia petrolifera, e precisamente la «Comunicazione superamento limiti emissioni in atmosfera in data 03 Marzo 2021» in cui, tre giorni prima dello stop regionale, si fa riferimento a una fermata dell’impianto già programmata alla fine del prossimo mese.

«L’Istallazione della nuova elettrovalvola - si legge nel documento - potrà avvenire solamente in regime di fermata della sezione Tgt e di tutta l’unità di recupero zolfo. Per opportunità tale installazione sarà quindi posticipata in occasione della fermata dell’oleodotto Viggiano Taranto prevista per fine aprile 2021. In questo modo si eviterà un fermo-impianto dedicato all’intervento (sezione Tgt) che comporterebbe ulteriori emissioni».

Ce ne è abbastanza per portare l’esponente 5 stelle a puntare il dito contro il governatore Vito Bardi e il suo assessore all'ambiente Gianni Rosa.

«La strana coppia Bardi-Rosa - accusa Perrino - ha esplicitamente affermato di aver chiesto alla Total lo stop all’impianto con un contestuale approfondito «studio di affidabilità». Il Presidente Bardi ha tenuto poi a precisare che nel 2021 non era assolutamente prevista una fermata generale dell’impianto. Non è affatto così: Bardi evidentemente ha imparato la sottile arte della propaganda e la sta utilizzando per mostrare ai cittadini di aver usato il pugno duro nei confronti di Total».

Accuse a cui replica l’assessore all’ambiente che parla di «ricostruzione falsata» e cita le comunicazioni fatte dal presidente Bardi al Consiglio. «Difatti - afferma Rosa - il presidente ha letteralmente detto “Si sono tenuti due incontri in video conferenza: il primo mercoledì 3 marzo, l'altro nel pomeriggio di venerdì 5 marzo”. Ergo, nella riunione del 3 di marzo la Regione ha richiesto la fermata generale, i rappresentati delle compagnie hanno accettato”».

L’assessore cita anche il verbale con la compagnia in cui si chiarisce che «Lo studio includerà azioni che potranno attuarsi durante una fermata generale dedicata del Centro Olio Tempa Rossa, così come chiesto dalla Regione, e che si precisa, non era prevista nel corso del 2021» e conclude che «se un dirigente Total asserisce in una nota inviata il 4 marzo che ci sarà una fermata a fine aprile è ovvio che tiene conto della decisione assunta il giorno prima». Insomma, evidentemente, l’atteggiamento della Regione deve essere stato talmente determinato da convincere i francesi allo stop già dopo il primo incontro e a darne conto in una comunicazione il giorno prima di accettare ufficialmente. Così, il parallelo stop dell’oleodotto sarebbe solo una (s)fortunata coincidenza.