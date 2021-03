Basilicata, vaccini anti Covid: «Più attenzione alle persone fragili»

POTENZA - «Particolare attenzione va dedicata alla verifica delle vaccinazioni a favore dei cittadini con patologie gravi o croniche, immunodepressi e più in generale alle persone con particolari fragilità». Lo scrive l’Anci in una lettera sull'emergenza coronavirus inviata al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

In particolare, dopo la videoconferenza dello scorso 5 marzo, l'Associazione dei Comuni lucani ha chiesto al governatore «di voler condividere una modalità di intesa centrata sull'Unità di crisi regionale istituita sulla base delle disposizioni della protezione civile».

Per l’Anci, «è necessario tenere riunioni almeno settimanali per conoscere i dati sulla situazione del contagio sia per anticipare eventuali interventi restrittivi delle misure di contenimento del contagio sia, in particolare in questo periodo e per i prossimi mesi, il report puntuale delle vaccinazioni per ogni distretto sanitario della nostra regione in modo da poter modulare eventuali interventi necessari al fine di rendere il più possibile omogenea la copertura vaccinale sull'intero territorio regionale».