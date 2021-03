Basilicata, Università raggiunge accordo con ordine commercialisti per tirocinio professionale

POTENZA - L’Università della Basilicata e l'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti Contabili di Potenza hanno firmato una convenzione per «lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con il percorso formativo e per l’esonero della prima prova scritta dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile».

La convenzione - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa dell’Ateneo lucano - è stata illustrata stamani, a Potenza, nel corso di una videoconferenza, dal Prorettore Vicario, Onofrio Mario Di Vincenzo, dal Segretario dell’Ordine dei Commercialisti, delegato alla formazione, Gaetano Liccione, e dai professori Unibas Antonio Lerro e Ferdinando Di Carlo.

La convenzione prevede «la possibilità di svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 200 nel corso dell’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, in uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione, per gli iscritti al corso di laurea triennale (classe L18 - Scienza dell’economia e della gestione aziendale) denominato 'Economia aziendalè, e per gli studenti che abbiano acquisito, nel percorso formativo triennale, almeno una serie di crediti formativi specifici. La convezione prevede inoltre la possibilità di svolgere parte del tirocinio durante gli studi, e l'esonero dalla prima delle tre prove scritte dell’Esame di Stato per gli iscritti al Corso di 'Economia e Management'».

Al fine «di dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell’ambito dell’Unione Europea, l’Università e l’Ordine, attraverso questa convenzione, avviano un confronto stabile, teso ad aggiornare costantemente i percorsi di laurea triennale e di laurea magistrale, con contenuti formativi in linea con gli standard internazionali in materia».