Covid in Basilicata, 113 nuovi casi su oltre 1200 test: tasso di positività quasi al 9%

POTENZA - In Basilicata - zona gialla dallo scorso 11 gennaio - ieri sono stati analizzati 1.262 tamponi molecolari: 113 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 109 appartengono a residenti in regione.

Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 48 ore non sono stati registrati decessi, con il totale delle vittime lucane fermo a 347.

Sono 79 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali sei (una in meno di ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e due al Madonna delle Grazie di Matera. Con 88 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.253 (3.174 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 10.541.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 226.744 tamponi molecolari, 209.874 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 138.743 persone.

ALCUNI DATI IN PEGGIORAMENTO - Nella settimana dal 10 al 16 febbraio, in Basilicata «risultano in peggioramento» i dati che riguardano i «casi attualmente positivi per 100 mila abitanti», l'incremento percentuale dei casi e il dato sulle «persone testate per 100 mila abitanti": lo ha reso noto la Fondazione Gimbe.

In relazione ai casi attualmente positivi per 100 mila abitanti, il dato della Basilicata è 625, l’incremento dei casi è al 4,2 per cento e la persone testate per 100 mila abitanti sono 602.

Sempre secondo i dati della Fondazione, è positiva la percentuale di «posti letto in area medica occupati da pazienti covid-19» (17 per cento) e quella dei «posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti covid-19» (otto per cento, la più bassa in Italia nella settimana dal 10 al 16 febbraio). In un’altra tabella, la Fondazione Gimbe ha elencato le province "con incremento percentuale dei casi superiore al 5 per cento nella settimana 10-16 febbraio": Matera ha fatto registrare un aumento del 5,6 per cento.

Per quanto riguarda i vaccini, la percentuale dei lucani che hanno completato il ciclo vaccinale è pari all’1,87 per cento (per un raffronto, hanno fatto segnare una percentuale inferiore - fra 1,86 e 1,46 per cento - Marche, Campania, Puglia, Umbria, Sardegna, Abruzzo e Calabria; i primi tre posti sono occupati dalla Provincia autonoma di Bolzano con il 4,15 per cento, la Valle d’Aosta col 3,13 per cento e il Piemonte col 3,06 per cento).

La Fondazione ha evidenziato che la percentuale di dosi di vaccino somministrate a «personale non sanitario» è pari al 30 per cento, mentre la percentuale di dosi somministrate a persone con oltre 80 anni «è pari al quattro per cento».