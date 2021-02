Potenza, troppe neve e ghiaccio: chiuse le scuole

POTENZA - A causa della neve e del ghiaccio presenti in città, domani a Potenza le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse: lo ha deciso il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente. Resteranno chiusi anche gli asili nido.

La decisione è stata presa perché - è scritto nell’ordinanza del sindaco - il sale gettato nelle strade potrebbe non bastare a sciogliere il ghiaccio che vi si sta accumulando. Sarà sospesa anche la didattica a distanza perché per effettuarla ci sarebbe bisogno della presenza negli istituti scolastici di personale docente e non docente.