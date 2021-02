Tito, domani tutte le scuole chiuse in previsione dell'arrivo della neve

POTENZA - Il sindaco di Tito, Graziano Scavone, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per la giornata di domani, sabato 13 febbraio».

La decisione è stata presa «a causa - è specificato in un comunicato - delle previsioni di copiose nevicate e temperature sotto lo zero che potrebbero determinare la formazione di ghiaccio sulle strade con i connessi rischi per la circolazione stradale».