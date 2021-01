Covid in Basilicata, altri 2 decessi e 89 nuovi contagi (su 790 tamponi): tasso di positività all'11,2%

POTENZA - Cresce, nelle ultime 24 ore, il numero dei nuovi contagi da Covid in Basilicata. Infatti, a fronte 790 tamponi processati (ieri furono 963), 89 (e fra questi 86 residenti in Basilicata) sono risultati positivi (ieri furono 85). Il tasso di positività è pari all'11,2%

Nella stessa giornata sono decedute 2 persone (1 residente a Rapone e 1 residente in Calabria) e sono state registrate 36 guarigioni. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.665 di cui 6.575 in isolamento domiciliare. Sono 5.132 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 283 quelle decedute residenti.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 90. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 199.193 tamponi, di cui 184.497 risultati negativi, e sono state testate 124.764 persone.