Basilicata, le tende donate dal Qatar serviranno per le vaccinazioni

Le strutture donate dal Qatar e installate nei pressi degli ospedali di Potenza e di Matera saranno utilizzate in parte per portare avanti la campagna di vaccinazione contro il coronavirus: lo ha annunciato a Potenza il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nella consueta conferenza stampa di fine anno.

In Basilicata erano giunte dal Qatar cinque grosse tende: una è stata assegnata alla Protezione civile regionale e sarà tenuta a disposizione per eventuali utilizzazioni future. Le altre quattro sono state montate in aree vicini ai due principali ospedali lucani. Bardi ha spiegato che le tende saranno utilizzate in parte per l’esecuzione di tamponi in drive-in e in parte per tamponi e somministrazioni di vaccini (una partita dovrebbe arrivare in Basilicata il 31 dicembre).

Il presidente della Regione ha annunciato l’avvio di una piattaforma «per seguire da vicino le operazioni di vaccinazione": nell’ordine, saranno vaccinati gli operatori sanitari e le categorie a rischio, poi ospiti e dipendenti delle residenze sanitarie per anziani, coloro che hanno oltre 80 anni, poi le persone tra 65 e 79 anni e infine «tutti gli altri».