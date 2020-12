Covid in Basilicata, pochi tamponi analizzati (63) e +10 nuovi positivi: un decesso in 24 ore

POTENZA - Dieci dei 63 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che in un giorno sono guarite 17 persone e una è morta a causa del virus.

Attualmente, i lucani positivi sono 5.771, dei quali 5.668 sono in isolamento domiciliare. In totale, il covid-19 ha provocato la morte di 236 persone, mentre i guariti sono a quota 4.156. Nei due ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 103 persone, cinque delle quali sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, in Basilicata sono stati analizzati 180.690 tamponi, 168.072 dei quali sono risultati negativi.