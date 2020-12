Basilicata, via libera della regione alle «farmacie di comunità»

POTENZA - La giunta regionale della Basilicata ha approvato le «linee di indirizzo» varate nella conferenza Stato-Regioni che aprono le porte alle «farmacie di comunità»: lo ha annunciato l’assessore regionale alla sanità, Rocco Leone.

In una nota diffusa dall’ufficio stampa della giunta regionale, Leone ha spiegato che le farmacie di comunità offriranno «servizi per un’assistenza sanitaria maggiormente integrata, dal momento che si rafforzerà la sinergia tra farmacisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri ed altri specialisti del comparto sanitario». I cittadini potranno ottenere «sotto casa» diverse prestazioni: alcune analisi, misurazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari. Secondo Leone, l’offerta di tali servizi porterà ad alleggerire "la pressione sugli ospedali, disincentivando il ricorso inappropriato al pronto soccorso».