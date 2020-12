Covid Basilicata, Bardi proroga misure di contenimento sino al 15 gennaio

POTENZA - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha emesso oggi un’ordinanza che proroga le misure di contenimento dell’epidemia fino al 15 gennaio del 2021.

L’atto è una conseguenza dell’ultimo Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 3 dicembre scorso.

In Basilicata, quindi, restano vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalla regione ad eccezione di quelli per motivi di lavoro e di salute, per la didattica in presenza e per il rientro al domicilio, nell’abitazioni o nel comune di residenza o i transiti per raggiungere altre regioni.

Altri divieti riguardano una serie di attività sportive, ricreative o culturali già bloccate. L’ordinanza conferma anche il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 e impone alle aziende di trasporto di rispettare un coefficiente di riempimento dei mezzi «non superiore al 50 per cento».