Piano strategico Basilicata, Bardi illustra le linee fondamentali

POTENZA - Un invito «a tutti i rappresentanti degli enti locali», perché «contribuiscano con idee e proposte alla definizione del Piano strategico regionale». Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che oggi ha «avviato il confronto con i presidenti delle Province e con i sindaci illustrando in videoconferenza le linee fondamentali intorno alle quali la Regione sta elaborando il documento».

«La congiuntura difficile che stiamo vivendo - ha spiegato Bardi - sta condizionando la vita dei lucani e induce a considerare le nuove criticità che si aggiungono alle problematiche già note come quella dello spopolamento. La crisi acuisce vecchie problematiche in un tessuto economico che registra un calo della popolazione, con i Comuni delle aree interne e montane con un saldo demografico sempre più negativo e dove si accentua la tendenza alla senilizzazione. Rispetto ad altre aree del Paese la Basilicata vede un ruolo maggiore dei piccoli e piccolissimi Comuni, ai quali va data una prospettiva di resilienza per le conseguenze dello spopolamento. Più in generale quello del contrasto alla povertà e della necessità di creare occupazione, di collegare sussidi e lavoro, è un tema cruciale».

«Occorre quindi - ha concluso il presidente della Regione - un aggiustamento strutturale del modello di sviluppo, per colmare i gap economici fra le diverse aree, tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche e per offrire reti e opportunità per il cambiamento, occasioni per le piccole imprese su cui si basa il tessuto sociale. Piano strategico dovrà tener conto delle vocazioni dei diversi ambiti territoriali, indirizzandoli verso una prospettiva di sviluppo sostenibile, una pianificazione di area vasta».

ANCI: «ADERIAMO CON RISERVA» - L’Anci Basilicata intende «aderire all’invito del presidente della Regione, Vito Bardi, riservandosi di effettuare una valutazione su atti non ancora disponibili, invitando il presidente a fornire quanto prima la documentazione necessaria senza la quale non è possibile offrire un vero contributo di idee e proposte».

Così, in una nota, l'Anci Basilicata, in riferimento all’incontro con il governatore lucano sul Piano strategico regionale.

«In particolare, l’Anci ritiene necessario proprio in questo momento così grave sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale mettere mano ad una nuova programmazione che sappia aggredire le difficoltà vecchie e nuove di un territorio che soffre innanzitutto di un gravissimo spopolamento. A tal proposito l’Anci offrirà alla Regione spunti di riflessione frutto di un lavoro elaborato negli ultimi anni finalizzato alla preparazione di un programma di contrasto allo spopolamento della Basilicata e per combattere la disoccupazione, l'emigrazione e la marginalizzazione delle aree interne, recuperando in pieno anche il patrimonio di iniziativa culturale che ha caratterizzato il percorso lucano degli ultimi anni».