Coronavirus Basilicata, 268 positivi su 1826 tamponi. Nel weekend 16 i morti. Calo nelle terapie intensive

BARI - Continua la seconda ondata di contagi da Covid 19 in Basilicata: la task force regionale ha comunicato che ieri, 23 novembre, sono stati processati 1.826 tamponi, di cui 268 (e fra questi 256 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Un ricoverato in meno rispetto a ieri e quattro pazienti in meno in terapia intensiva: due piccoli dati che accendono una luce di speranza nella regione dove, secondo i dati della task force regionale, oggi i ricoverati negli ospedali per il covid sono 179 (ieri erano 180) e nelle terapie intensive sono curati 19 malati (ieri erano 23).

Sono stati ricalcolati i morti che, negli ultimi quattro giorni, sono stati 16, portando il totale a 128. I lucani «attualmente positivi" sono 5.412 e 5.233 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti è salito a 1.083 (ieri erano 1.057). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati esaminati in Basilicata 141.736 tamponi, 133.904 dei quali sono risultati negativi

Nella stessa giornata sono guarite 26 persone: 1 Avigliano, 3 Brienza, 1 Corleto, 1 Francavilla Sul Sinni, 2 Lauria, 1 Lavello, 1 Marsiconuovo, 5 Marsicovetere, 2 Matera, 1 Montalbano J, 1 Pescopagano, 1 Pisticci, 2 Potenza, 1 Rionero in Vulture, 2 Roccanova, 1 Vietri.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.412 (5.196 all’ultimo aggiornamento, a cui si aggiungono 256 positività di residenti e si sottraggono 26 guarigioni di residenti e 14 decessi di residenti) e di questi 5.233 si trovano in isolamento domiciliare.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso: 128 deceduti, 2 morti non residenti (1 Calabria, 1 Puglia); Mentre 1.083 sono le persone guarite ed altre 130 persone, fra stranieri e residenti in altre regioni italiane che si trovano in isolamento in Basilicata e cittadini lucani positivi in isolamento in altre regioni.

LA BASILICATA SI PREPARA A RICEVERE I VACCINI - «A breve» sarà convocato un incontro tra la task force regionale e i vertici delle aziende sanitarie «per definire gli aspetti organizzativi e logistici" per ricevere in Basilicata i vaccini anti covid e somministrarli ai cittadini. Lo ha annunciato l’assessore alla sanità della Regione, Rocco Leone, ricordando che la Basilicata è tra le Regioni che hanno indicato al Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, le strutture di conservazione e somministrazione del vaccino.

Nella nota diffusa dall’ufficio stampa della giunta regionale, Leone ha evidenziato che servono frigoriferi in grado di garantire la conservazione dei vaccini a una temperatura di meno 75 gradi (per il momento ne hanno solo l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e il Crob di Rionero in Vulture (Potenza). Leone ha aggiunto che la Pfizer «consegnerà direttamente nei punti di somministrazione in apposite borse contenenti cinque scatole da 975 dosi ciascuna, capaci di garantire la conservazione per ben 15 giorni».