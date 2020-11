Sisma Irpinia 1980: cittadinanza onoraria di Potenza all'Esercito

POTENZA - La cittadinanza onoraria di Potenza è stata conferita stamani all’Esercito italiano. La cerimonia si è tenuta nel teatro Stabile del capoluogo lucano: è stata la prima di tante iniziative, ovviamente condizionate dall’emergenza coronavirus, che si terranno in tutta la Basilicata nel giorno del 40/o anniversario del terremoto del 23 novembre 1980.

«Il Comune di Potenza - ha detto il sindaco, Mario Guarente - ha l’onore di conferire la cittadinanza onoraria all’Esercito italiano in segno di gratitudine per l’altissimo senso del dovere e per il nobile spirito di solidarietà dimostrati dal proprio personale fornendo un contributo determinante alla generale opera di soccorso alle popolazioni della nostra regione duramente colpita dalla disastrosa calamità del sisma del 1980».