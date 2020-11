Basilicata diventa zona arancione: al via i controlli dell'Esercito

POTENZA - In Basilicata - da ieri regione in zona arancione - verranno «rimodulati i servizi di vigilanza e controllo connessi all’emergenza epidemiologica da covid-19 da parte delle forze di Polizia, con il concorso della polizia locale e dei militari dell’esercito di 'Strade Sicure'». Lo ha reso noto la Prefettura di Potenza, specificando che la decisione è stata presa «in considerazione dell’aumento esponenziale della curva epidemiologica anche sul territorio regionale che ha determinato l’inserimento della Basilicata tra le regioni a rischio alto (zona arancione)».

La situazione sarà esaminata domani mattina, alle ore 11, nel capoluogo lucano, in una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica.