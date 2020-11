Covid, in Basilicata boom di contagi (+265) e 1643 tamponi: sale numero ricoveri in terapia intensiva

POTENZA - Un balzo dei contagi: per la prima volta dall’inizio della pandemia, in Basilicata, in un solo giorno i nuovi casi positivi hanno superato i 200. In particolare - secondo quanto reso noto dalla task force regionale - ne sono stati registrati 265 su 1.643 tamponi processati.

Di questi 265, 224 riguardano persone residenti in Basilicata e così, in 24 ore, il totale è passato da 1.657 a 1.870 (1.766 in isolamento domiciliare).

I positivi riguardano 39 residenti in Puglia e lì in isolamento, 1 persona con cittadinanza estera in isolamento a San Fele, 1 residente in Emilia Romagna in isolamento a Rotonda, 2 residenti ad Accettura, 1 ad Acerenza, 7 ad Avigliano, 1 a Bella, 1 a Brienza, 11 a Ferrandina, 1 a Filiano, 3 a Garaguso, 6 a Genzano, 1 a Grassano, 2 a Grottole, 18 a Irsina, 18 a Lavello, 2 a Marsicovetere, 41 a Matera, 5 a Melfi, 1 a Miglionico, 2 a Moliterno, 23 a Montalbano Jonico, 1 a Montemilone, 2 a Montescaglioso, 3 a Nova Siri, 6 a Palazzo S.G., 1 a Pietragalla, 4 a Pisticci, 2 a Policoro, 4 a Potenza, 1 a Rapolla, 9 a Rionero, 3 a Ripacandida, 4 a Rotonda, 1 a Ruoti, 4 a Salandra, 1 a Sant'Arcangelo, 2 a Scanzano Jonico, 6 a Stigliano, 1 a Tolve, 1 a Tramutola, 12 a Tricarico, 9 a Venosa e 1 a Viggiano.

In aumento anche il numero delle persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani (da 98 a 104) e di quello in terapia intensiva (da undici a 15, sei al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera). Ieri sono state riscontrate anche undici guarigioni (il totale è di 661).

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata sono morte 54 persone e sono stati analizzati 109.904 tamponi, 106.677 dei quali sono risultati negativi.