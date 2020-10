Basilicata, da lunedì in scuole superiori solo didattica a distanza.

Da lunedì prossimo, 2 novembre, nelle scuole superiori della Basilicata sarà attuata solo la didattica a distanza: lo stabilisce una nuova ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione, Vito Bardi.

L’ordinanza ferma anche, a partire da domani, l’attività nei parchi tematici e di divertimento, gli sport di contatto e quelli di base e i settori giovanili. Resteranno chiuse palestre, piscine, centri benessere e termali, culturali, sociali e ricreativi, così come cinema, sale concerto e teatri. Infine, non si svolgeranno convegni e congressi e sono previste restrizioni per le visite nelle residenze per anziani e nelle "strutture sanitarie», ad eccezione di quelle autorizzate