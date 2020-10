Coronavirus, Bardi: «In Basilicata i numeri sono ancora tollerabili»

Sono «per ora numeri tollerabili" quelli che l’epidemia di covid-19 fa registrare in Basilicata, dove anche «l'incremento negli ospedali è ancora nella norma": lo ha detto poco fa al consiglio regionale il presidente della Regione, Vito Bardi, illustrando il lavoro fatto finora dalla giunta. «Il virus qui non è stato aggressivo grazie al rispetto delle regole da parte dei cittadini». Nel criticare alcune scelte recenti del Governo ("non ha ascoltato le Regioni», ha spiegato, aggiungendo che «per quanto riguarda i trasporti «non hanno avuto una lira in più per migliorare i servizi"), Bardi ha detto che «l'obiettivo è portare i tamponi analizzati in Basilicata a duemila al giorno entro pochi giorni», anche grazie ad una spesa pari a 2,4 milioni di euro da parte della Regione per l’acquisto di nuovi macchinari. Infine, Bardi ha sottolineato le azioni a tutela delle 90 case di riposo in funzione in Basilicata (con 1.900 ospiti e 975 operatori).