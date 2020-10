Basilicata, in arrivo fondi per pagare gli affitti destinati a famiglie in difficoltà

I Comuni lucani «avranno a disposizione» un milione e 764 mila euro «da destinare al pagamento degli affitti relativi al trimestre marzo-maggio 2020, delle famiglie che hanno avuto una reale perdita di reddito a causa della pandemia».

Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana specificando che «su proposta dell’assessore alle infrastrutture, Donatella Merra», la stessa Giunta ha approvato un provvedimento «che pone in essere gli atti propedeutici" all’erogazione dei contributi previsti dal Decreto Rilancio «al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da Covid-19» e provenienti dalla dotazione per il 2020 del «Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione».

«Per la Basilicata - ha spiegato Merra - la quota del Fondo locazioni è di un milione e 764 mila euro circa. L’intero importo è stato accreditato alla Regione il 16 ottobre scorso: siamo riusciti in pochi giorni ad approvare il provvedimento che avvia l’iter necessario alla erogazione delle risorse ai Comuni entro il 2020. Siamo soddisfatti - ha concluso l’assessore - di aver sbloccato in tempi brevissimi le risorse del Fondo locazioni: si tratta di liquidità a disposizione dei Comuni lucani, ma soprattutto dei tanti cittadini che hanno avuto contraccolpi negativi a livello economico a casa della pandemia ancora in corso».