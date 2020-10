Università della Basiliata, l'incontro tra Bardi e il nuovo rettore

POTENZA - «Continuiamo il cammino di rilancio del nostro Ateneo intrapreso con la Rettrice Sole. Con contributi cospicui la Regione Basilicata ha sempre sostenuto l'Unibas nelle attività di rafforzamento dell’istruzione e della ricerca».

Lo ha detto il governatore lucano, Vito Bardi, il quale ha incontrato il Rettore dell’Università della Basilicata, Ignazio Mancini. «Dall’incontro - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale - è emersa la volontà di rafforzare l’impegno comune sia per superare il difficile momento, sia per rendere la Basilicata sempre più attrattiva per gli studenti lucani e per tutti gli altri che provengono da fuori regione».

«Ho avuto col presidente Bardi - ha spiegato Mancini - una breve ma intensa chiacchierata sulle peculiarità dell’Ateneo lucano. Abbiamo condiviso l’intento di garantire alla Basilicata un futuro migliore e per raggiungere questo scopo rafforzeremo la concertazione sugli aspetti peculiari verso i quali indirizzare l’impegno dell’Università».