Spaccio di droga nel Potentino: due arresti ad Acerenza e Lavello

POTENZA - Una persona è stata arrestata dai carabinieri e un’altra è stata denunciata, per detenzione ai fini di spaccio di droga: ad Acerenza nel corso di un controllo i militari hanno scoperto 50 grammi di marijuana nascosti nel paraurti dell’auto.

Un’altra persona è stata arrestata a Lavello (Potenza) al termine di una perquisizione nella sua abitazione, dove sono stato trovati sei grammi di cocaina, già suddivisa in 14 dosi.

A Potenza, invece, due persone sono state denunciate per possesso di droga: un 41enne potentino aveva nascosto marijuana in una scarpa, e altri nove grammi sono stati ritrovati nella sua abitazione, mentre un 23enne, di origini gambiane, richiedente asilo politico, ospitato in un centro di accoglienza della provincia, è stato scoperto con 35,5 grammi di marijuana.

Tre persone sono state invece segnalate amministrativamente alla Prefettura a Villa d’Agri, Rionero in Vulture e Melfi, in quanto sorpresi in possesso di stupefacenti destinati all’uso personale, e sequestrati.