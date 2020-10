Potenza, nominato nuovo assessore Politiche giovanili

POTENZA - Il sindaco di Potenza, Mario Guarente (Lega), ha nominato Vittoria Rotunno assessore alle Pari opportunità, politiche giovanili e infanzia. Rotunno, eletta in Consiglio comunale con Idea, prende il posto di Marika Padula a cui il sindaco aveva revocato la delega lo scorso 23 settembre dopo le polemiche sulla circostanza che la stessa Padula avesse chiesto e ottenuto il bonus-Covid come libera professionista.

«Nel formularle gli auguri di buon lavoro per l’incarico ricevuto - ha sottolineato Guarente - confido che la sua esperienza amministrativa tra gli scranni comunali, maturata nelle ultime due legislature, possa esserle di aiuto nel gestire deleghe importanti e per andare a completare una squadra di governo che, anche grazie a lei, potrà continuare a lavorare sempre meglio per il bene della città».