Coronavirus Potenza, positivo anche un carabiniere, è sotto controllo

Anche un carabiniere in servizio nella caserma di via Pretoria a Potenza è risultato positivo al coronavirus. Il militare sta bene ed è in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, mentre l’Arma ha fatto scattare tutte le misure preventive per la sicurezza degli altri militari e di tutta la cittadinanza.

Sotto osservazione ci sarebbe in particolare la posizione di tre militari che hanno avuto contatti più stretti con il collega risultato positivo al test del tampone. Per i tre i primi accertamenti hanno dato esito negativo (rassicurando anche in relazione a un possibile allargamento della catena del contagio che si direbbe così scongiurato) ma vengono ugualmente tenuti in isolamento in attesa del tampone di conferma. La prima positività è emersa quattro giorni or sono, per cui con il passare delle ore si attenua sempre più il rischio che anche gli altri tre militari possano aver contratto il virus.

La stretta osservanza di tutte le disposizioni anticovid da parte degli appartenenti all’Arma, inoltre, depone per l’inesistenza di possibilità di contagio a cittadini terzi. Già prima dell’ordinanza del presidente della Regione Vito Bardi che ha imposto a tutti di indossare la mascherina anche all’aperto, i militari la portavano abitualmente durante il servizio abbattendo, così, il rischio per colleghi e cittadini.

Discorso diverso per la catena del contagio che ha portato alla positività del carabiniere. In questo caso sarebbe da ricercare tutta all’esterno dell’Arma.