Nuoto, a Potenza la piscina olimpionica sarà dedicata a Bud Spencer

POTENZA - L’associazione «We love Potenza» attiverà un project financing per la realizzazione di una piscina olimpionica nel capoluogo lucano, progettata dagli architetti Carmelina Santoro e Diamante Pedersoli, quest’ultima figlia dell’attore e nuotatore Carlo Pedersoli (1929-2016), in arte Bud Spencer, a cui sarà dedicata la struttura sportiva.

Il progetto del centro sportivo polivalente «Carlo Pedersoli, Swim Club and Wellness Center» è stato presentato nel pomeriggio, a Potenza, dal presidente dell’associazione, Enzo Fierro, e dai due architetti collegati in videoconferenza. Nel 2009 fu bandito un concorso nazionale di idee per un centro sportivo polivalente in un’area di proprietà del Comune: il costo complessivo è di circa due milioni di euro, e il project financing è destinato al pubblico e al privato.

«Un impianto importante - ha spiegato Fierro - che nasce per soddisfare le esigenze degli sportivi potentini, e di Potenza 'città dello sport': molti si recano ancora in strutture lontane per gli allenamenti, e questo non è accettabile per un capoluogo di regione, che ha una piscina ormai vetusta e con problematiche strutturali». Parlare di sport «è sempre meraviglioso - ha spiegato Pedersoli - e con l’architetto Santoro abbiamo partecipato con gioia a questo progetto».