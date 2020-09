Avigliano, entra in cabina e fotografa scheda elettorale: denunciato 47enne

AVIGLIANO - Un uomo di 47 anni è stato denunciato dalla Polizia, ad Avigliano, dopo essere stato sorpreso a fotografare la scheda elettorale. Il fatto è avvenuto nella sezione numero sei del seggio. L’uomo ha fotografato la scheda utilizzata per esprimere il voto per sindaco e consiglio comunale: la scheda non è stata inserita nell’urna.