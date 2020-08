Dalla Sardegna parte «negativo», arriva a Potenza ed è «positivo»

Ancora contagi da rientro in Basilicata. Complessivamente i positivi sono 29. L’ultimo report della Task force parla di 692 tamponi analizzati di cui 5 risultati positivi: due persone residenti e isolate a Potenza, 1 persona residente e isolata a Policoro, 1 donna moldava ad Avigliano e un pugliese residente in Puglia che ha fatto il tampone a Matera. Da registrare un guarito.

Per quanto riguarda il capoluogo lucano, i due nuovi positivi sono la madre di un 30enne già contagiato (era rientrato da una vacanza in Sardegna) nei giorni scorsi e un 26enne tornato sempre dalla Sardegna ma nessun legame con il 30enne. Sceso a Civitavecchia, il 26enne si è sottoposto a test che ha dato esito negativo. Arrivato a Potenza ha partecipato a una partitella a calcetto con gli amici e il giorno dopo ha voluto ripetere il test in un laboratorio privato che ha dato esito positivo. Di qui l’allerta di tutti i suoi amici che sono stati chiamati dalla Task force nell’ambito della ricostruzione dei contatti. Saranno tutti sottoposti a tampone. Qualche timore al San Carlo in seguito all’arrivo di una ragazza dal Salernitano al Pronto soccorso. È stata trasferita nel reparto di Medicina generale in attesa del risultato del tampone, isolandola in una camera singola. Dal San Carlo fanno sapere che si tratta di una prassi e che non ci sarebbero state «contaminazioni» con il resto del reparto. A un primo test la ragazza è risultata positiva, ma con una carica virale molto bassa. È stato fatto un secondo test che ha dato esito negativo.