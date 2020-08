Maratea, chiazze bianche nel mare di Acquafredda: turisti sono sconcertati

Maratea - Ancora chiazze di schiuma bianca in mare a Maratea, precisamente in località «Acquafredda». Le chiazze, sorprendono in negativo i turisti che parlano di posto stupendo, ma la qualità delle acque non è proprio ottimale. Un vero peccato per la celebrata «Perla del Tirreno».

Va detto che il problema delle chiazze si era verificato già lo scorso anno.

Quella volta in località «Fiumicello» a causa di un guasto alla condotta del depuratore, era stato necessario vietare la balneazione. Questo accadeva il 13 agosto e poi il 22 dello stesso mese. Lo stesso presidente della Regione, Vito Bardi, il 23 agosto, stiamo parlando sempre dell’anno scorso, preoccupato si era recato sul posto per verificare di persona quanto accaduto assicurando interventi strutturali agli impianti in modo da poter salvaguardare le acque marateote.

Invece il 28 aprile scorso, l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa, al termine di un sopralluogo sulla costa marateota, aveva assicurato: «Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per il rifacimento della rete fognaria dell’abitato di Maratea. Completato per il 90 per cento, l’impianto sarà pronto per l’inizio dell’estate». In occasione poi di un nuovo avvistamento di chiazze in mare nel giugno scorso lo stesso assessore aveva sottolineato in una nota che non poteva dipendere dall’impianto di depurazione, ma probabilmente da scarichi abusivi in quanto «abbiamo messo in campo un progetto innovativo, con una nuova condotta sottomarina e l’utilizzo di tecnologie utilizzate per la prima volta in Italia nel settore dell’ingegneria idraulica».

E stavolta purtroppo il problema si ripropone ad Acquafredda, e non è certo un bel vedere con un posto così ambito dai vacanzieri, non solo italiani.