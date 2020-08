Torna il Covid 19 nell'ex zona rossa di Tricarico, sette positivi su 23 tamponi

POTENZA - Sette nuovi contagiati dal Coronavirus nell'ex zona rossa di Tricarico in Basilicata. Lo annuncia in una diretta Facebook il sindaco Vincenzo Carbone che invita la cittadinanza a non fare una caccia all'untore ma di usare tutte le precauzioni possibili e di tenere alta la guardia contro il virus. Sono stati effettuati nella cittadina di concerto con l'Asl di Matera 23 tamponi, di questi 7 sono risultati positivi al Covid 19. «In totale - aggiunge il sindaco - sono 8 i positivi in tutta la città, questi sette si aggiungono ad un caso precedente».