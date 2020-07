Potenza-Melfi, da lunedì intensificati i lavori: via libera della Regione

POTENZA - «Da lunedì si intensificheranno i lavori lungo la Potenza-Melfi, precisamente all’altezza dei lotti tre e quattro tra Barile e Atella (Potenza)». Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore alle infrastrutture, Donatella Merra.

«Più uomini e più mezzi - ha aggiunto l’assessore - per dare un’accelerata agli interventi che interessano un’arteria cruciale per la viabilità lucana. Nelle prossime settimane i lavori continueranno senza sosta. In virtù degli accordi presi con Anas ho infatti richiesto di incrementare gli sforzi soprattutto nel mese di agosto, ritenendo che sia un periodo favorevole per rispettare i termini di consegna, considerata la possibile diminuzione dei volumi di traffico per via delle ferie».

«Bisogna rispettare la tabella di marcia - ha concluso Merra - mantenere gli impegni e concludere gli interventi quanto prima. I mesi estivi devono risultare particolarmente proficui dal punto di vista dell’avanzamento dei cantieri».