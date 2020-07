Coronavirus in Basilicata, altri 3 nuovi casi positivi su 298 tamponi: si tratta di cittadini provenienti dall'estero

POTENZA - Altri 3 casi di positività al Covid-19 riscontrati in Basilicata. A comunicarlo è la task force regionale: 298 sono stati i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Di questi, 295 sono risultati negativi e 3 positivi. I casi positivi riguardano: 1 cittadino di nazionalità estera, proveniente da stato estero, che si trova in isolamento domiciliare in Basilicata, 2 cittadini di nazionalità estera, che si trovano in isolamento in strutture dedicate in Basilicata.

Inoltre è stata riscontrata e conteggiata in Puglia la positività di un cittadino di Atella che si trova ora in isolamento domiciliare in Basilicata.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi restano 3 e si trovano in isolamento domiciliare.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale «San Carlo» di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 372 guariti; 2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 3 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata; 38 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata; 2 cittadini lucani in isolamento in Basilicata ma sottoposti a tampone in Emilia Romagna e in Puglia e lì conteggiati.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 45.091 tamponi, di cui 44.625 risultati negativi.

CAMPO SCUOLA INTITOLATO A SABIA - Il Campo Scuola di Potenza sarà intitolato a Donato Sabia, il due volte finalista olimpico degli 800 (Los Angeles 1984 e Seul 1988), morto nel capoluogo lucano, lo scorso 8 aprile, a 57 anni, a causa del coronavirus. Lo ha confermato il Comune di Potenza, specificando - in un comunicato diffuso dall’assessore allo sport, Patrizia Guma - che il prefetto del capoluogo lucano, Annunziato Vardè, ha dato il via libera per portare a termine tutti gli adempimenti necessari all’intitolazione della struttura sportiva del quartiere di Macchia Romana.