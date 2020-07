Università Potenza, un bonus per sostenere iscrizioni: proposta di legge del Pd

POTENZA - Sostenere le iscrizioni degli studenti lucani nell’Università della Basilicata, attraverso un bonus (dal 100% al 50%) sulle tasse, per chi intende immatricolarsi o iscriversi ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, a dottorati di ricerca ed alle scuole di specializzazione rientranti nell’offerta formativa dell’Ateneo lucano.

E’ quanto prevede la proposta di legge «Misure di sostegno a favore degli studenti dell’Università degli studi della Basilicata» presentata nel pomeriggio, a Potenza, nel corso di una conferenza stampa, dai consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Marcello Pittella (Pd), e dal responsabile regionale dei Giovani democratici, Samuele Grippa.

La proposta di legge prevede un fondo di circa 2,8 milioni di euro per il 2020, e di 3,1 milioni per il 2021. Il sostegno è destinato anche «a favorire il rientro degli studenti lucani iscritti presso altri Atenei, incentivando l’iscrizione ai corsi di laurea e post lauream previsti dall’Università della Basilicata». I contributi vanno dal 100% del contributo annuale per l’immatricolazione o l’iscrizione, all’80% per l’iscrizione al secondo anno di corso, al 50% del contributo annuale per l'iscrizione al terzo anno.

«E' una misura - hanno spiegato i proponenti - che sostiene da un lato l’Università della Basilicata, e dall’altro cerca di contrastare lo spopolamento della regione: c'è anche un aspetto legato all’indotto, perché chi sceglie di andare a studiare fuori, spende in quella regione per il vitto e l’alloggio, ad esempio.

Altre Regioni del Sud hanno iniziato a fare questa scelta, e ci auguriamo che il Consiglio possa approvarla entro l'estate, e gli Atenei del Nord, al contempo, stanno prendendo le contromisure del caso».