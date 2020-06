Più di 339mila le prestazioni sanitarie bloccate dal Covid in Basilicata

POTENZA - Prima e dopo il lockdown. Prima e dopo l’emergenza Covid. Sono i numeri che ridisegnano il quadro della sanità lucana prima e dopo il caso coronavirus. Sono i dati all’attenzione del Dipartimento Sanità che confermano quanto e dove i lucani hanno deciso non rinviare le cure o di non effettuarle per via delle restrizioni legate al Covid. Un quadro preciso che conferma come il maggiore impatto si sia avuto sull’ospedale «San Carlo» del capoluogo ed il minore impatto lo abbia, invece, avuto il Crob di Rionero.

In particolare, a spulciare tra quelle carte ad emergere sono le oltre 268mila prestazioni (per la precisione 268mila 750) non eseguite o annullate nell’Azienda ospedaliera del «San Carlo» nel periodo che va dall’otto marzo al dieci maggio scorso.

Insomma, durante tutto il lockdown. Un dato importante, una cifra consistente a cui si sommano le altre 34mila 706 prestazioni non effettuate o annullate presso l’Azienda sanitaria del Materano, le 23mila 597 prestazioni dell’Azienda sanitaria del Potentino ed infine le 12mila 548 prestazioni non effettuate o annullate presso il Crob di Rionero. In tutto, quindi, ben 339mila 601 prestazioni annullate o non effettuate che portano il «San Carlo» e gli ospedali ad esso collegati al vertice della classifica e l’Irccs Crob, invece, all’ultimo posto, confermando il minore impatto del lockdown sulla struttura oncologica.

Inversione di tendenza, invece, sempre cifre alla mano, per quanto riguarda il periodo successivo al lockdown dove è il «San Carlo» ed i suoi ospedali ad avere il maggior numero di prestazioni eseguite: in particolare 177mila 867. A seguire, in questa graduatoria al contrario a partire dal 10 maggio scorso, è, invece, l’Azienda sanitaria del Materano con 116mila 369 prestazioni. E poi l’Azienda sanitaria del Potentino con 110mila 873 prestazioni ed il Crob con 67mila 650 prestazioni eseguite. Insomma, un recupero interessante su cui, però, resta da capire quanto influiranno i numeri delle prestazioni che riguardano proprio le prenotazioni che ricadevano nei giorni post lockdown. Altro dato interessante è, poi, quello sugli esami di laboratorio e strumentali. Se durante il lockdown sono state le prestazioni più rinviate (per il solo S. Carlo gli annullamenti ed i mancati esami sono stati 237mila 542), allo stesso modo, con la ripresa sono stati gli esami più effettuati (ben 145mila 544 al solo San Carlo).