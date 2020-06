Bucaletto, rissa con colpi di pistola: mistero sul movente

BUCALETTO - Carabinieri al lavoro per far chiarezza su un episodio inquietante che si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 19, a contrada Bucaletto. Nella «cittadella» si sarebbe verificata una lite tra quattro persone di due distinte famiglie alcune delle quali pregiudicate che sarebbero poi venuti alle mani fino a quando uno dei partecipanti alla zuffa avrebbe estratto una pistola e sparato due colpi avvertiti dai residenti in zona.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e a supporto la polizia. I militari hanno anche individuato i protagonisti della lite che sono stati condotti in caserma per essere interrogati sull’accaduto. Nessuno avrebbe riportato ferite da arma da fuoco, mentre ci sarebbero evidenti lesioni da colluttazione.

Ha quanto appurato l’arma che ha sparato sarebbe in realtà una scacciacani. I carabinieri stanno anche accertando se la lite che ha portato prima alla colluttazione e poi agli spari abbia avuto per protagonisti solamente i quattro uomini identificati o vi abbiano preso parte anche altre persone dando vita a una vera e propria rissa che cambierebbe decisamente il quadro dell’accaduto.

Alle persone portate in caserma e trattenute per tutta la serata sarebbe stato chiesto anche conto dei motivi alla base dei diverbi per capire cosa abbia portato ad uno scontro così efferato. Con lo stesso fine sono state sentite anche altre persone ed effettuati altri accertamenti.