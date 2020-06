Potenza, tentarono di strangolare agente: 2 donne condannate a 13 anni

POTENZA - Riconosciute responsabili di tentato omicidio aggravato ai danni di una assistente capo della Polizia penitenziaria, due donne sono state condannate oggi dal Tribunale di Potenza a 13 anni di reclusione ciascuna.

Il fatto avvenne la sera del 21 dicembre 2015, nella sezione femminile del carcere potentino. L’assistente capo fu aggredita dalle due donne, che tentarono di strangolarla con un lungo laccio da scarpe. «Quasi allo stremo delle forze», come ha ricordato il suo avvocato, Savino Murro, la donna riuscì a chiedere aiuto. Le due imputate, all’epoca dei fatti detenute per reati comuni (una delle due per omicidio), attualmente sono libere e vivono in Campania. Murro, che si è detto «soddisfatto" per la sentenza, ha sottolineato - in qualità di componente della giunta nazionale dell’Unione delle Camere penali - l'urgenza di intervenire per migliorare le condizioni nelle carceri per prevenire episodi di violenza ai danni degli agenti penitenziari.