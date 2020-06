Potenza, rispetto prescrizioni anti-Covid: 15 denunciati

POTENZA - Quindici persone sono state denunciate, a vario titolo, nell’ambito di controlli svolti dai carabinieri in provincia di Potenza sul rispetto delle prescrizioni sull'emergenza coronavirus.

Le denunce sono state decise «per violazioni in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale» e - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Potenza dell’Arma - sono stati sequestrati tre coltelli di genere vietato e circa 60 grammi di sostanze stupefacenti.

Inoltre cinque persone sono state segnalate come tossicodipendenti alla Prefettura di Potenza.