La fortuna bacia Rionero, vinti oltre 33 milioni con l'Eurojackpot

RIONERO - Va all’Italia il montepremi milionario dell’Eurojackpot, il concorso a premi al quale partecipano 18 Paesi europei. Grazie al «5+2" indovinato nell’estrazione settimanale di ieri sera, in una tabaccheria-ricevitoria di Rionero in Vulture, un anonimo scommettitore si è portato a casa oltre 33 milioni di euro.

La vincita è stata confermata dal titolare della ricevitoria, che si trova nella zona dell’ospedale oncologico di Rionero, Carmine Archetti. Per la precisione, il fortunato giocatore incasserà 33.290.606 euro. La notizia della vincita è stata comunicata alla tabaccheria di Rionero in Vulture dal circuito interno del gruppo che gestisce il gioco ma si sta diffondendo con rapidità non soltanto a Rionero, dove è partita la classica - ma per ora infruttuosa - «caccia al milionario». E’ la seconda volta nella storia del gioco che l’Italia conquista il jackpot, dopo la vincita da oltre 15 milioni di euro del 16 agosto 2013.