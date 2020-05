Potenza, Bardi: «La festa di San Gerardo sarà per il personale sanitario»

POTENZA - «Sono consapevole che i festeggiamenti in onore del Patrono di Potenza, San Gerardo, sono stati da sempre vissuti con grande senso di devozione e partecipazione da fedeli e cittadini». Lo ha sottolineato - in una messaggio diffuso dall’ufficio stampa alla vigilia della festa patronale - il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, aggiungendo che «considerato il momento, il modo giusto per onorare il Santo Protettore di Potenza sarà quello di dimostrare vicinanza a tutto il personale sanitario, che in questi mesi si è tanto speso per noi, e a tutti coloro che hanno sofferto per la perdita di un loro caro».

Il governatore lucano ha ricordato che «il Tempietto di San Gerardo è stato simbolicamente consegnato nei giorni scorsi, dai Portatori del Santo, all’ospedale San Carlo. In questo gesto altamente significativo è racchiuso il momento con cui quest’anno Potenza si accinge a festeggiare il suo Patrono. Questo connubio tra fede e speranza ci deve essere di monito. Formulo alle istituzioni, alle associazioni e ai cittadini del capoluogo il mio sincero augurio».

«Questa festività molto sentita -ha continuato Bardi - ricade in un momento particolare in cui con tutte le cautele stiamo provando a ripartire e a uscire dai mesi bui in cui abbiamo lottato per evitare il diffondersi della pandemia. Giorni in cui - ha concluso - ognuno di noi, con grande senso di responsabilità, è rimasto in casa».