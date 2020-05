Basilicata, i tamponi si fanno come al «drive-in» a Villa d'Agri

Una tensostruttura «nella quale i cittadini possono accedere direttamente a bordo della loro auto ed essere sottoposti a tampone, dagli operatori delle Unità speciali Covid-19, rimanendo all’interno dell’abitacolo": la modalità «drive-in» è attiva a Villa d’Agri di Marsicovetere (Potenza) e - secondo quanto reso noto dall’Azienda sanitaria di Potenza (Asp) «resterà operativa fino a dicembre». Finora. in Val d’Agri, sono stati effettuati 600 tamponi, risultati tutti negativi.

L’hub di Villa d’Agri «sarà utilizzato, sempre con le stesse modalità - ha spiegato il direttore del Distretto dell’Asp - anche per la somministrazione dei tamponi a quanti, soprattutto in previsione della riapertura degli spostamenti tra regioni e delle prossime vacanze estive, faranno ritorno in Basilicata».

Il direttore generale dell’Asp, Lorenzo Bochicchio, ha evidenziato che «ad oggi in Basilicata per ogni caso di positività sono stati effettuati circa 70 tamponi naso-faringei, in assoluto e di gran lunga il valore più alto in Italia. Attività di screening così diffuse ci mettono nelle condizioni di isolare con tempestività i casi positivi - e di sottoporli a sorveglianza sanitaria - e di mantenere la popolazione al di fuori dell’area di potenziale contagio, in una condizione - ha concluso - di sostanziale immunità». (