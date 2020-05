Coronavirus, nessun nuovo caso positivo in Basilicata: su 600 test tutti negativi. A Potenza richiami anti assembramenti

POTENZA - Nessun tampone positivo sui 600 esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che i contagi confermati da Covid-19 sono 37, 27 i morti e 333 le persone guarite.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 26.111 tamponi, dei quali 25.695 hanno dato esito negativo. Nei due maggiori ospedali lucani sono ricoverate 14 persone affette da coronavirus: al San Carlo di Potenza tre sono nel reparto di malattie infettive e due in pneumologia; nell’ospedale Madonna delle grazie di Matera, otto contagiati sono nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 23 persone.

I CONTROLLI - Tanti richiami ma nessun provvedimento: è la linea di azione scelta dalle questure di Potenza e di Matera che, ieri sera, hanno dovuto fronteggiare nelle due maggiori città della Basilicata i «classici" spostamenti del sabato sera, mentre stamani la situazione appare più tranquilla.

Dal tardo pomeriggio di ieri, i centri storici di Potenza e Matera sono stati «invasi» soprattutto da studenti e giovani, tornati ad incontrarsi liberamente dopo molte settimane. Quasi tutti erano con la mascherina, ma il distanziamento non è stato sempre rispettato, anzi quasi mai, considerato che, ad esempio, la strada principale di Potenza è lunga e in qualche punto non molto larga. Le forze dell’ordine hanno controllato anche i parchi delle città, intervenendo per invitare al rispetto della distanza e per verificare che bar e altri locali aperti fossero stati attenti a tenere lontani i clienti.

Oggi, la bella giornata di sole ha permesso a molti di spostarsi in altri comuni della Basilicata: molti hanno raggiunto le località delle coste tirrenica e jonica, per qualche ora al mare. A Metaponto di Bernalda (Matera), è in programma una protesta dei titolari degli stabilimenti balneari, preoccupati per il futuro delle loro attività.