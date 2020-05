Potenza, riaprono i mercati rionali. Gli ambulanti protestano

POTENZA - Prove tecniche di normalità a Potenza, con i mercati rionali che riaprono. Nella tarda serata di martedì il Comune ha diffuso la notizia che il sindaco Mario Guarente aveva disposto da mercoledì 20 maggio (ieri) la riapertura dei mercati rionali: mercato bisettimanale di via Milano, mercato bisettimanale di via Nitti, mercato settimanale di via Ionio, mercato settimanale di largo Ambrosoli – via Leoncavallo.

Il ritorno degli ambulanti, però, non è stato semplicissimo e ieri mattina in via Milano soltanto pochissime bancarelle avevano riaperto i battenti. «Abbiamo appreso la notizia soltanto nella serata del giorno prima - spiega il segretario regionale dell’Ana, l’associazione ambulanti, Donato Gruosso - troppo poco tempo per prepararci. Molti avevano ancora la roba invernale sui camion». Ma ovviamente il lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19 ha lasciato pesanti strascichi economici anche su questo settore e per questo l’Ana adesso chiede aiuto alle istituzioni. Ieri mattina una delegazione degli ambulanti guidata da Gruosso ha incontrato l’assessore comunale alle Attività Produttive Stefania D’Ottavio. «Chiediamo - ha spiegato Gruosso - l’annullamento della Cosap. Il risparmio sul tributo ci consentirebbe di avere un po’ di liquidità per poter ripartire più facilmente. Del resto il Comune ha già deliberato alcuni aiuti per gli esercizi di ristorazione e i bar, quindi speriamo possa farlo anche per noi. L’assessore D’Ottavio ci ha assicurato la volontà di venirci incontro, anche se, ci ha spiegato, bisognerà trovare una intesa anche con l’assessore al bilancio. Venerdì alle 10 abbiamo fissato anche un incontro alla Regione Basilicata, con l’assessore Cupparo, per rappresentare anche alla Regione le nostre difficoltà». La richiesta degli ambulanti ha trovato sponda anche da parte dei consiglieri del centro sinistra Pergola, Fuggetta, Smaldone, Flore, Blasi, Andretta, Falotico e Telesca che hanno depositato una interpellanza urgente in tal senso. Nel frattempo, comunque, gli ambulanti saranno regolarmente al loro posto nei mercati rionali, in attesa del momento in cui potrà riaprire anche il mercato grande del primo sabato del mese.

Ovviamente, come disposto dal sindaco Guarente, anche per i mercati, valgono le stesse di sicurezza anti covid: obbligatori mascherina e guanti usa e getta; vietato accedere se si ha febbre o sintomi influenzali, o si è stati a contatto negli ultimi 15 giorni con persone positivi. A Verderuolo ingresso da via Milano e uscita da via Pisa (massimo 200 persone); in via Nitti: ingresso da via Nitti, uscita da via Grippo (150 persone); a largo Ambrosoli - via Leocavallo: ingresso da via Leoncavallo - uscita da viale Dante (11 persone); in via Ionio ingresso ed uscita da via Ionio (200 persone). Per gli gli operatori: pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle vendite; mascherine e guanti oppure igienizzazione frequente delle mani; gel igienizzanti per i clienti; distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per l’abbigliamento dovranno essere a disposizione della clientela guanti monouso; in caso di vendita di beni usati è obbligatoria la igienizzazione.